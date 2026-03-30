مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، وأصيب آخرون اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء “وفا”، أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين جنوب غرب مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة 6 آخرين، إصابات عدد منهم خطيرة، كما قتلت مسنة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال قبل أيام في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72280 قتيلاً، و172014 مصاباً، وذلك منذ السابع من تشرين الأول 2023.