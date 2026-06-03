البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

ajel 2026 04 17 92hc1ltj محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء، ‏الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكداً أنها تمثل ‏انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ وأعراف القانون الدولي.‏

ونقل موقع البرلمان عن اليماحي قوله: “إن استهداف مطار ‏الكويت الدولي، وما نتج عنه من أضرار مادية وإصابة عدد من الأشخاص، ‏إضافة إلى استهداف منشآت مدنية في البحرين بصواريخ وطائرات مسيّرة، ‏يعكس تصعيداً خطيراً ونهجاً عدوانياً يهدد أمن واستقرار المنطقة”.‏

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تعكس، طبيعة النظام ‏الإيراني، داعياً إلى وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت ‏الحيوية.‏

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الكويت والبحرين، ‏ودعمهما في جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما. ‏

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وفوري لوقف ‏هذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم ‏الإقليمي والدولي.‏

وأصيب عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء، جراء اعتداء إيراني استهدف ‏مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.‏

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