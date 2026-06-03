البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

القاهرة-سانا
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ وأعراف القانون الدولي.
ونقل موقع البرلمان عن اليماحي قوله: “إن استهداف مطار الكويت الدولي، وما نتج عنه من أضرار مادية وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية في البحرين بصواريخ وطائرات مسيّرة، يعكس تصعيداً خطيراً ونهجاً عدوانياً يهدد أمن واستقرار المنطقة”.
واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تعكس، طبيعة النظام الإيراني، داعياً إلى وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمهما في جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما.
كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأصيب عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.