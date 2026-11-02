أدنوك الإماراتية ‏تتعاون مع عمالقة الذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات الطاقة

أبو ظبي-سانا

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي “OpenAI” و”جي42″، لتصبح أول مؤسسة في قطاع الطاقة عالمياً تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم من “OpenAI” على نطاق أعمالها.

وذكرت أدنوك في بيان اليوم الإثنين، على منصة “إكس”، أن الشراكة تهدف إلى تطوير منصة تعتمد على نماذج “GPT” التابعة لـ”OpenAI”، بما يسهم في تحسين تخطيط تطوير الحقول، وربط القرارات التشغيلية والرأسمالية والتجارية، وتعزيز القيمة المتحققة عبر سلسلة أعمال الطاقة من المكامن إلى الأسواق.

وأوضحت الشركة أن المنصة ستجمع بين قدرات الاستدلال المتقدمة للذكاء الاصطناعي وبيانات قطاع الطاقة المتراكمة على مدى عقود، إلى جانب الخبرات البشرية، على أن تستفيد من البنية التحتية للاستدلال بالذكاء الاصطناعي داخل الإمارات، مع استمرار الخبراء في الإشراف على القرارات المهمة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك: إن الشراكة تمثل خطوة كبيرة نحو ربط قدرات الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة لأعمال الشركة، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات المتراكمة في القطاع، بما يدعم تسريع اتخاذ القرارات وتحسينها، وتعزيز القيمة وأمن الطاقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI” سام ألتمان: إن الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يتيح الإسهام في مواجهة عدد من التحديات العالمية الكبرى، ولا سيما في مجال الطاقة.

وأضاف أن الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية السيادية والخبرات المتخصصة في القطاع من شأنه تمكين أدنوك من تسريع أعمالها، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وأكدت أدنوك أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في مساعيها لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وتعزيز موقعها ضمن الشركات الأكثر اعتماداً على التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة عالمياً.

ويشهد قطاع الطاقة العالمي توسعاً متزايداً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد واتخاذ القرارات في بيئة تتسم بتزايد التعقيد والتغيرات في أسواق الطاقة.