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“الخيط العربي” قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية

01 5 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية
02 2 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية
03 2 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية
04 2 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية
05 2 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية
06 1 "الخيط العربي" قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية

من مواد بسيطة إلى زخارف هندسية دقيقة، تحكي حرفة “الخيط العربي”، قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية.

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