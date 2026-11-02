“الخيط العربي” قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية تاريخ النشر: 2026/11/02 4:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 4:01 مساءً من مواد بسيطة إلى زخارف هندسية دقيقة، تحكي حرفة “الخيط العربي”، قصة إبداع دمشقي تناقلته الأجيال وجمع بين جمال الفن ودقة العمارة الإسلامية. تسجيل نحو 17 ألف شركة وسجل تجاري فردي في سوريا خلال 9 أشهر أكثر من 40 ضابطاً.. أبرز مجرمي النظام البائد المقبوض عليهم خلال تسعة أشهر ترحيب واسع بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بسوريا 227 خريجاً في الدورة الـ 66 أفراد يلتحقون بصفوف وزارة الداخلية مجرمون ارتبطت أسماؤهم بواحدة من أبشع مجازر النظام البائد.. تم القبض عليهم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إبداع دمشقيالخيط العربي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات ديرالزور.. نحو 160 حالة تسمم غذائي تتلقى العلاج بمشفيَي الوطني وهويدي كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة الشيباني: أمن دول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن سوريا آخر الأخبار اقتصاد سوريا الإدارة المحلية توقع مذكرة مع كرييتف أسوشيتس إنترناشونال لرقمنة السجلات العقارية تقاريراقتصاد سورياريف دمشقفيديو “لا تنسونا”.. وصية نبيل الشربجي ووجع عائلات الصحفيين المفقودين تقاريردولي انتخابات منتصف الولاية.. اختبار لترامب وموازين القوى في واشنطن