قافلة العودة السابعة لعائلات رأس العين المهجّرة تنطلق غداً

الحسكة-سانا

استكملت محافظة الحسكة التحضيرات اللازمة لتنظيم عودة دفعة جديدة من عائلات ‏رأس العين المهجرة والمقيمة في مدينة الحسكة، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية ‏إلى مناطقها الأصلية.‏

وأكد عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” الدكتور ‏مصطفى ‏عبدي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أنه تم إعداد قوائم اسمية تضم نحو ‌‏800 إلى 900 عائلة من أهالي رأس العين المهجرين، تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم ‏الأصلية في ريف رأس العين، على دفعتين، على أن تنطلق الدفعة الأولى يوم غد ‏الثلاثاء، والدفعة الثانية يوم الأربعاء.‏

وأضاف عبدي أن العمل مستمر لتسريع وتيرة عودة العائلات المهجرة من رأس العين ‏وقراها، ولا سيما المقيمين في مراكز الإيواء بمدينتي الحسكة والقامشلي ومخيمي رأس ‏العين والتوينة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين مناطق عودتهم وإزالة ‏الألغام ومخلفات الحرب التي تشكل خطراً على حياتهم، بما يضمن عودة آمنة لهم.‏

وكانت الدفعة الأولى من العائلات المهجرة عادت إلى المنطقة في آب الماضي، وبلغ ‏إجمالي العائلات التي عادت ضمن القوافل الست السابقة، حتى العشرين من تشرين ‏الأول الماضي، 2881 عائلة، من أصل نحو 12500 عائلة مهجرة من المنطقة إلى ‏مدن محافظة الحسكة.‏