قافلة العودة السابعة لعائلات رأس العين المهجّرة تنطلق غداً

الحسكة-سانا
استكملت محافظة الحسكة التحضيرات اللازمة لتنظيم عودة دفعة جديدة من عائلات رأس العين المهجرة والمقيمة في مدينة الحسكة، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية إلى مناطقها الأصلية.
وأكد عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” الدكتور مصطفى عبدي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أنه تم إعداد قوائم اسمية تضم نحو 800 إلى 900 عائلة من أهالي رأس العين المهجرين، تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية في ريف رأس العين، على دفعتين، على أن تنطلق الدفعة الأولى يوم غد الثلاثاء، والدفعة الثانية يوم الأربعاء.
وأضاف عبدي أن العمل مستمر لتسريع وتيرة عودة العائلات المهجرة من رأس العين وقراها، ولا سيما المقيمين في مراكز الإيواء بمدينتي الحسكة والقامشلي ومخيمي رأس العين والتوينة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين مناطق عودتهم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي تشكل خطراً على حياتهم، بما يضمن عودة آمنة لهم.
وكانت الدفعة الأولى من العائلات المهجرة عادت إلى المنطقة في آب الماضي، وبلغ إجمالي العائلات التي عادت ضمن القوافل الست السابقة، حتى العشرين من تشرين الأول الماضي، 2881 عائلة، من أصل نحو 12500 عائلة مهجرة من المنطقة إلى مدن محافظة الحسكة.