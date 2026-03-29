الهند تعلن عبور ناقلتي غاز بترول مسال مضيق هرمز

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة النقل البحري الهندية، اليوم الأحد، أن ناقلتين جديدتين ترفعان العلم الهندي وتحملان غاز البترول المسال عبرتا مضيق هرمز.

ووفقاً لموقع “Times of India”، أوضحت الوزارة في بيان أن “ناقلتي غاز البترول المسال بي دبليو إلم/ BW Elm، وبي دبليو تير/ BW Tyr، المحملتين بشحنة إجمالية من الغاز تبلغ نحو 94 ألف طن، تبحران باتجاه السواحل الهندية”، موضحة أن “بي دبليو تير” كانت متجهة إلى مومباي، بينما كانت “بي دبليو إلم” في طريقها إلى نيو منغالور.

وكانت 4 ناقلات هندية تحمل غاز البترول المسال عبرت المضيق في وقت سابق، ولا تزال 18 سفينة ترفع العلم الهندي، وعلى متنها 485 بحاراً هندياً، موجودة في منطقة الخليج.

والهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال المستخدم في الطهي، ومعظمه من الشرق الأوسط.

وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لإمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال على مستوى العالم، توقفاً شبه كامل بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.