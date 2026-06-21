السيسي: الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية

القاهرة-سانا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وكل الدول العربية، ويراعي احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وبحسب موقع الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الذي تستضيفه القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، واستكمال المسار التفاوضي بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مثمناً الدور الذي قامت به باكستان في تقريب وجهات النظر، وجسر الفجوات بين الطرفين.

كما أكد الرئيس المصري أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت الدور المحوري للدول الأربع في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى أهمية تطوير آلية التعاون والتشاور بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا لتتحول إلى إطار مؤسسي فاعل قادر على الإسهام في معالجة أزمات المنطقة وصياغة حلول مستدامة لها.

وأشاد السيسي بالتنسيق القائم بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص مصر على مواصلة التعاون مع شركائها الإقليميين لدعم جهود الاستقرار والسلام، إلى جانب الدفع نحو التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة، وفقاً لما نقله عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

من جانبهم أعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين أهمية البناء على نتائج الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً رباعياً في القاهرة لبحث دعم الاستقرار في المنطقة، ومتابعة تنفيذ التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.