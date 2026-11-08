الصين تطلق بعثتها العلمية الـ 43 إلى القارة ‏القطبية الجنوبية

بكين-سانا
أطلقت الصين، بعثتها العلمية الـ 43 إلى القارة القطبية الجنوبية، أمس السبت، وذلك في إطار جهودها لتطوير محطات الأبحاث القطبية، وتعزيز قدراتها العلمية واللوجستية في المنطقة.
وذكرت وكالة شينخوا أن وزارة الموارد الطبيعية الصينية نظمت البعثة، التي تهدف إلى تحديث محطات الأبحاث وشبكة الخدمات اللوجستية، وإجراء مسوحات ودراسات علمية متعددة التخصصات، إلى جانب اختبار معدات مطورة محلياً، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي العلوم والدعم اللوجستي.
وتشارك في دعم البعثة كاسحتا الجليد البحثيتان “شيويلونغ” و”شيويلونغ 2″، إضافة إلى سفينة أخرى، فيما يضم الفريق أكثر من 600 عضو من أكثر من 100 مؤسسة صينية.
ومن المتوقع أن تعود البعثة إلى الصين في نيسان 2027، بعد استكمال مهامها العلمية والبحثية.
وكانت الصين أطلقت البعثة الصينية الـ 42 إلى القارة القطبية الجنوبية في الأول من تشرين الثاني 2025، لإجراء تجارب حفر علمية في البحيرات الواقعة في أعماق غطاء الجليد الداخلي للقارة القطبية الجنوبية”.