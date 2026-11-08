الصين تطلق بعثتها العلمية الـ 43 إلى القارة ‏القطبية الجنوبية

بكين-سانا

أطلقت الصين، بعثتها العلمية الـ 43 إلى القارة ‏القطبية الجنوبية، أمس السبت، وذلك في إطار ‏جهودها لتطوير محطات الأبحاث القطبية، وتعزيز ‏قدراتها العلمية واللوجستية في المنطقة.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن وزارة الموارد الطبيعية ‏الصينية نظمت البعثة، التي تهدف إلى تحديث ‏محطات الأبحاث وشبكة الخدمات اللوجستية، ‏وإجراء مسوحات ودراسات علمية متعددة ‏التخصصات، إلى جانب اختبار معدات مطورة ‏محلياً، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي العلوم ‏والدعم اللوجستي.‏

وتشارك في دعم البعثة كاسحتا الجليد البحثيتان “‏شيويلونغ” و”شيويلونغ 2″، إضافة إلى سفينة ‏أخرى، فيما يضم الفريق أكثر من 600 عضو من ‏أكثر من 100 مؤسسة صينية.‏

ومن المتوقع أن تعود البعثة إلى الصين في نيسان ‌‏2027، بعد استكمال مهامها العلمية والبحثية.‏

وكانت الصين أطلقت البعثة الصينية الـ 42 إلى ‏القارة القطبية الجنوبية في الأول من تشرين الثاني ‌‏2025، لإجراء تجارب حفر علمية في البحيرات ‏الواقعة في أعماق غطاء الجليد الداخلي للقارة ‏القطبية الجنوبية”.‏