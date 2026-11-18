الرياض-سانا

حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء مواطنيها من مخاطر أمنية محتملة في المنطقة، داعية إياهم إلى مراجعة إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المملكة العربية السعودية، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتطورات الأمنية.

وقالت السفارة، في تنبيه أمني نشرته على منصة إكس: إن التهديدات تشمل أنشطة ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، والجهود الإيرانية الرامية إلى استهداف مسؤولين ومنشآت حكومية أمريكية في المنطقة.

وحذرت من احتمال تصاعد هذه الأعمال العدائية بسرعة وامتدادها إلى مناطق تتجاوز نطاقها الجغرافي المباشر، داعية المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التحديثات الأمنية والالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات الأمريكية.

وكانت السفارة الأمريكية في البحرين دعت، في تنبيه أمني صدر الأحد الماضي، المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد، محذرة من احتمال تعرض مصالح أمريكية لهجمات من قبل جماعات مدعومة من إيران.