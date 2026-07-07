انفجار يلحق أضراراً بناقلة نفط تحمل العلم السعودي قرب مضيق هرمز

لندن-سانا

كشفت مصادر أمنية بحرية اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية لم تكشف هويتها قولها: إن انفجاراً وقع ولم يتضح سببه بعد، مرجّحة أن السفينة المتضررة هي ناقلة النفط العملاقة “وديان”.



ووفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك)، فإن آخر موقع تم تحديده للناقلة ⁠”وديان” كان في الخليج العربي في الثالث من تموز الجاري.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أمس الإثنين بحسب ما نقل ⁠موقع “أكسيوس”، ‌أن ‌إيران ‌أطلقت ‌صاروخين ⁠على الأقل باتجاه سفن ⁠تجارية ‌كانت ⁠تعبر مضيق ⁠هرمز.

وتضرّرت السفن التجارية بشكل كبير جرّاء الحرب في الشرق الأوسط منذ الأول من آذار الماضي حين أغلقت إيران مضيق هرمز، في حين فرضت الولايات المتحدة من جهتها حصاراً على الموانئ الإيرانية.

واستؤنفت حركة الملاحة البحرية بعد توقيع اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران في 17 حزيران لإنهاء الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات.