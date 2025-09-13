الجيش اللبناني يتسلّم أسلحة من مخيم البداوي بإشراف رسمي وتفاهمات وطنية

بيروت-سانا

باشر الجيش اللبناني اليوم تنفيذ عملية تسلّم السلاح الفلسطيني من داخل مخيم البداوي شمال البلاد، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات اللبنانية الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

ووفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، جرت عملية التسليم بإشراف مباشر من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في بيروت وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني منذ مساء أمس، شملت انتشاراً واسعاً عند مداخل المخيم وفي محيطه.

وقد تسلّم الجيش اللبناني حمولة ثلاث شاحنات من الأسلحة التي تم نقلها لاحقاً إلى منطقة “القبة” في مدينة طرابلس، حيث تم التعامل معها وفقاً للمعايير العسكرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم إنجازه أواخر الشهر الماضي، حين سلمت الجهات الفلسطينية الدفعة الثانية من السلاح في مخيمات مدينة صور، في إطار تفاهمات وطنية تؤكد التزام الجانب الفلسطيني بدعم الاستقرار الداخلي اللبناني، واحترام سيادته ووحدة أراضيه.

وتعكس هذه الإجراءات المشتركة حرص الطرفين على تعزيز الثقة المتبادلة، وترسيخ الأمن في المخيمات الفلسطينية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية اللبنانية ويخدم القضية الفلسطينية في آنٍ معاً.