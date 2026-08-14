مصرع 7 أشخاص وإصابة 14 في انهيار نفق شمال الهند ‏

نيودلهي-سانا‏

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار نفق في منطقة ‏تشامولي بولاية أوتاراخاند شمال الهند.‏

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ونقل موقع قناة ‏NDTV‏ الهندية عن هيئة إدارة الكوارث بالولاية قولها: “إنّ ‌‏22 شخصاً كانوا يعملون في موقع مشروع شركة تيهري لتطوير الطاقة ‏الكهرومائية بمنطقة بيبالكوتي في تشامولي، عندما تدفقت المياه فجأة داخل ‏النفق”، مشيرة إلى أنّ التيارات القوية جرفت العديد من العمال نحو مخرج ‏النفق، فيما لقي سبعة منهم مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة.‏

وأشارت الإدارة إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة حيث لا يزال 3 ‏عمال محاصرين في الداخل ، ونُشرت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الاستجابة ‏للكوارث في أوتاراخاند، وقوات الاستجابة الوطنية للكوارث، وغيرها من ‏الجهات، مع استخدام آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض وتصريف المياه من النفق.‏

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وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم يوم الأربعاء الماضي، وأصيب آخرون ‏جراء انهيارٍ أرضي ضرب مجمعاً سكنياً في منطقة شيراغ ناغار بمدينة ‏مومباي الهندية.‏

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