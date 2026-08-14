مصرع 7 أشخاص وإصابة 14 في انهيار نفق شمال الهند ‏

نيودلهي-سانا
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار نفق في منطقة تشامولي بولاية أوتاراخاند شمال الهند.
ونقل موقع قناة NDTV الهندية عن هيئة إدارة الكوارث بالولاية قولها: “إنّ 22 شخصاً كانوا يعملون في موقع مشروع شركة تيهري لتطوير الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيبالكوتي في تشامولي، عندما تدفقت المياه فجأة داخل النفق”، مشيرة إلى أنّ التيارات القوية جرفت العديد من العمال نحو مخرج النفق، فيما لقي سبعة منهم مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة.
وأشارت الإدارة إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة حيث لا يزال 3 عمال محاصرين في الداخل ، ونُشرت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الاستجابة للكوارث في أوتاراخاند، وقوات الاستجابة الوطنية للكوارث، وغيرها من الجهات، مع استخدام آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض وتصريف المياه من النفق.
وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم يوم الأربعاء الماضي، وأصيب آخرون جراء انهيارٍ أرضي ضرب مجمعاً سكنياً في منطقة شيراغ ناغار بمدينة مومباي الهندية.