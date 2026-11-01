مصرع 9 أشخاص بتحطم طائرة خاصة في فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا
لقي 9 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة خاصة من طراز “ليرجت 60” في منطقة سكنية جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس بأن الطائرة التي كانت تقل 9 من رجال الأعمال، سقطت بالقرب من منطقة كريستهافن بعدما كانت قد أقلعت من مطار أوستن بيرغستروم الدولي في ولاية تكساس متجهةً إلى جزر الباهاما.
وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي، في منشور على منصة إكس، عدم وجود أي ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة.
وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الطائرة انفجرت واندلعت فيها النيران على بعد نحو تسعة أميال فقط من منتجع مارالاغو، مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.
وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في أيلول الماضي، جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة “أمازون برايم إير” في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا