الطائرة الصينية دون طيار ‘جيوتيان’ تنجح في رحلتها التجريبية الأولى

بكين-سانا

أعلنت الشركة الصينية المحدودة لصناعة الطائرات (أفيك)، عن استكمال الطائرة الصينية الكبيرة دون طيار “جيوتيان” رحلتها التجريبية الأولى بنجاح اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن الشركة الصينية المحدودة جيوتيان، قولها: “إن الطائرة المصنّعة محلياً على يد خبراء ومختصين من الشركة، والمصممة للأغراض العامة، أقلعت من مطار بوتشنغ في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

ووفقاً للشركة، يبلغ طول هذه الطائرة 16.35 متراً وعرض جناحيها 25 متراً، وتتميز بوزن إقلاع أقصى يبلغ 16 طناً وحمولة قصوى تبلغ 6000 كيلوغرام ويمكنها العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة بمدى طيران يصل إلى 7000 كيلومتر.

وبفضل حمولتها الكبيرة وارتفاع تحليقها العالي ونطاق سرعتها الواسع وقدرتها على الإقلاع والهبوط في مسافات قصيرة، صممت هذه الطائرة بدون طيار لتنفيذ مهام مدنية متنوعة.

ويتيح نظام الحمولة المعياري الخاص بها، إمكانية القيام بمهام عمليات تسليم البضائع الثقيلة بدقة للمناطق النائية، والاتصالات في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، والمسح الجغرافي ورسم خرائط الموارد.