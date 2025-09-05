مدير منظمة الصحة العالمية: سياسة التجويع في غزة جريمة حرب تهدد أرواح المدنيين

جنيف-سانا

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من استمرار المجاعة في قطاع غزة نتيجة سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها جريمة حرب تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بجنيف، أن ما لا يقل عن 370 فلسطينياً ارتقو بسبب سوء التغذية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول 2023، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الأخيرين، مؤكداً أن هذه الكارثة كان يمكن للاحتلال أن يتجنبها، ولا يزال قادراً على وقفها فوراً.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في ال 22 من آب الماضي، أن المجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، بينما يواصل الاحتلال إنكارها، مضيفاً: إن الفلسطينيين يموتون جوعاً فيما شاحنات الغذاء والمساعدات تقف على مقربة منهم دون السماح بإدخالها.

وأكد غيبريسوس أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكّل جريمة حرب وفق القانون الدولي، محذراً من أن القبول بهذه الممارسات قد يشرعن استخدامها في نزاعات مستقبلية.