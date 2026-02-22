مقتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا

واشنطن-سانا

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم الأحد عن مقتل شخص بعد أن حاول دخول نطاق أمني محظور لمنتجع مارالاغو، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ونقلت رويترز عن الجهاز قوله: إن عناصره أطلقوا النار على شاب في العشرينيات من عمره فأردوه قتيلاً بعد أن حاول الدخول إلى محيط منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب .

ووفقًا لجهاز الخدمة السرية، فقد شوهد الرجل بالقرب من البوابة الشمالية للمنتجع وهو يحمل ما يبدو أنه بندقية صيد وعبوة وقود.

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى أنه على الرغم من ان اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع إلا أن الرئيس ترامب متواجد حالياً في واشنطن.