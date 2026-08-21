فنلندا تحقّق في انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي

هلسنكي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بعد الاشتباه في انتهاك طائرة روسية للمجال الجوي الفنلندي.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: “يتم التعامل بجدية مع أي اشتباه في انتهاك المجال الجوي، وهناك تحقيق جارٍ في الأمر”.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الفنلندي يحقق في الحادثة التي وقعت في الجزء الغربي من خليج فنلندا.

يذكر أنه في شهري أيار وحزيران الماضيين، ثارت شبهات حول انتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين للمجال الجوي الفنلندي قبالة منطقتي بوركالا وبورفو شرق العاصمة هلسنكي، وقد استُدعي القائم بالأعمال الروسي عقب الحادثتين.

وكانت وزارة الدفاع الفنلندية أعلنت في التاسع والعشرين من أذار الماضي رصد انتهاك محتمل لمجالها الجوي في جنوب شرق البلاد، عقب دخول طائرات مسيّرة مجهولة المصدر إلى أجوائها.

وشهدت عدة دول في البلطيق، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في وقت سابق، سقوط عدة طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها خلال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.