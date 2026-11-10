طلاب يغلقون مداخل 49 مدرسة في فرنسا احتجاجاً على أوضاع التعليم

باريس-سانا ‏

أغلق طلاب في فرنسا مداخل 49 مدرسة ثانوية صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ‏ظروف الدراسة، وللمطالبة بتحسين واقع التعليم.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة التعليم الفرنسية قولها: إن المدارس المستهدفة ‏تمثل جزءاً من إجمالي 3700 مدرسة ثانوية في البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات تتوقع ‏مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في مظاهرة بالعاصمة باريس بعد ظهر ‏اليوم.‏

اتحادات تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات

وكانت دعت اتحادات الطلبة والأساتذة، في بيان مشترك صدر أمس الإثنين، إلى ‏تكثيف التحركات الاحتجاجية، ومواصلة الضغط على الحكومة، فيما أكد رئيس اتحاد ‏طلاب فرنسا رياض راني أن المطالب لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل أيضاً ‏تحسين ظروف عمل المدرسين.‏

وأعلنت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات، تتضمن التخلي التدريجي عن ‏المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتخصيص موارد مالية إضافية ‏لدعم المدارس الأكثر احتياجاً، إلا أن هذه التدابير لم تلقَ قبولاً لدى المحتجين والنقابات ‏التي اعتبرتها غير كافية.‏

وفي سياق متصل، انتقدت النقابات تعهّد الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ‌‏0.6 بالمئة، ووصفت الزيادة بأنها محدودة، داعيةً إلى يوم جديد من الإضرابات ‏والاحتجاجات في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري.‏

احتجاجات المعيشة تزيد الضغوط على الحكومة ‏

وتأتي هذه التحركات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أيلول ‏الماضي، وانتقالها من المطالب المرتبطة بالتعليم إلى قضايا أوسع تتعلق بارتفاع ‏تكاليف المعيشة والأجور وظروف العمل.‏

وشهدت البلاد الخميس الماضي احتجاجات وإضرابات شارك فيها نحو 575 ألف ‏شخص وفق تقديرات السلطات، فيما قالت النقابات: إن العدد بلغ 1.5 مليون.‏

وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اقتصادية ومالية للحد من الدين العام، ما يضيّق ‏هامش تحركها للاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق، في وقت تتجه فيه ‏البلاد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.‏