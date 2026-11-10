طلاب يغلقون مداخل 49 مدرسة في فرنسا احتجاجاً على أوضاع التعليم

باريس-سانا
أغلق طلاب في فرنسا مداخل 49 مدرسة ثانوية صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ظروف الدراسة، وللمطالبة بتحسين واقع التعليم.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة التعليم الفرنسية قولها: إن المدارس المستهدفة تمثل جزءاً من إجمالي 3700 مدرسة ثانوية في البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات تتوقع مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في مظاهرة بالعاصمة باريس بعد ظهر اليوم.
اتحادات تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات
وكانت دعت اتحادات الطلبة والأساتذة، في بيان مشترك صدر أمس الإثنين، إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية، ومواصلة الضغط على الحكومة، فيما أكد رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني أن المطالب لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل أيضاً تحسين ظروف عمل المدرسين.
وأعلنت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات، تتضمن التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتخصيص موارد مالية إضافية لدعم المدارس الأكثر احتياجاً، إلا أن هذه التدابير لم تلقَ قبولاً لدى المحتجين والنقابات التي اعتبرتها غير كافية.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابات تعهّد الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 بالمئة، ووصفت الزيادة بأنها محدودة، داعيةً إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري.
احتجاجات المعيشة تزيد الضغوط على الحكومة
وتأتي هذه التحركات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أيلول الماضي، وانتقالها من المطالب المرتبطة بالتعليم إلى قضايا أوسع تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والأجور وظروف العمل.
وشهدت البلاد الخميس الماضي احتجاجات وإضرابات شارك فيها نحو 575 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، فيما قالت النقابات: إن العدد بلغ 1.5 مليون.
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اقتصادية ومالية للحد من الدين العام، ما يضيّق هامش تحركها للاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق، في وقت تتجه فيه البلاد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.