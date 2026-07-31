عون: التفجيرات الإسرائيلية في قلعة شقيف تصعيد بالغ الخطورة

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، الاعتداءات المستمرة التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، ولا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة السكان.

وأوضح عون في بيان نُشِر على موقع الرئاسة اللبنانية على منصة “إكس” أنّ التفجيرات الضخمة التي سُجلت اليوم في قلعة الشقيف والتي أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديداً مباشراً للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعياً الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

وكانت قوات الاحتلال نفّذت بعد منتصف ليل أمس تفجيرات ضخمة جداً في مناطق يحمر الشقيف وارنون وكفرتبنيت، تردد صداها بشكل هائل وغير مسبوق في مناطق الجنوب كافة، ووصلت تردداتها إلى منطقتي إقليم الخروب وخلدة، وفي مرجعيون قال سكان إنّ التفجيرات العنيفة التي شهدتها منطقة قلعة الشقيف رافقتها موجة ارتجاج قوية هزّت البلدة، بالإضافة إلى انتشار رائحة البارود في الأجواء.