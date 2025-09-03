مصر والبحرين تجددان رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم

القاهرة-سانا

جدّدت مصر والبحرين رفضهما القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددتا على وجوب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والبدء في إعادة إعماره.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي نُشر على موقع الرئاسة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم في القاهرة، تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث شدّد الجانبان على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدا ضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، وإحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة”.

كما ناقش الجانبان سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 63746 فلسطينياً، وإصابة 161245، ومجاعة واسعة في القطاع، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إليه، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات.