“الشيوخ الأمريكي” يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة

واشنطن-سانا

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون من شأنه أن يوفر لوزارة الأمن الداخلي تمويلاً إضافياً بقيمة 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وإحالته إلى مجلس النواب للنظر النهائي، ما منح الرئيس دونالد ترامب نصراً مبكراً في هذه المسألة.

وذكرت وكالة رويترز أن مجلس الشيوخ صوّت بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47 لصالح المشروع، دون دعم من الديمقراطيين، ومن دون تضمين بندٍ لحظر صندوق “مكافحة تسييس الحكومة” بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي قد يستخدم لتعويض حلفاء سياسيين لترامب عن مزاعم تعرضهم لمعاملة غير منصفة من الحكومة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون في تصريح للصحفيين: إن صندوق مكافحة تسييس الحكومة “مسألة محسومة”، مشيراً في هذا الصدد إلى شهادة القائم بأعمال وزير العدل بالإنابة تود بلانش أمام الكونغرس، والتي قال فيها: إن وزارة العدل لن تمضي قدماً في إنشاء الصندوق ، رغم تأكيد الديمقراطيين أن ذلك غير كاف.

تمويل إضافي لتشديد إجراءات الترحيل

واتهم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الديمقراطيين بـ”تقليص تمويل” وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وشرطة الحدود، رغم امتلاك الوكالتين نحو 100 مليار دولار من الأموال غير المنفقة، ضمن حزمة إنفاق أوسع أقرها الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس العام الماضي.

وطغت على المناقشات المطولة أمس الخميس بشأن تمويل إدارة الهجرة محاولات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لإدراج بنود غير مرتبطة بالهجرة، من بينها حظر استخدام أموال اتحادية أو تبرعات خاصة لبناء قاعة احتفالات فاخرة بمساحة 90 ألف قدم مربع في البيت الأبيض يسعى ترامب لتشييدها.

ومن شأن التمويل الوارد في المشروع اليوم دعم تشديد حملة ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.