الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية‏

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملات مداهمة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها 6 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة نابلس، بعد أن اقتحمت عدة أحياء وداهمت المنازل وفتشتها، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة المنازل في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال فلسطيني من بلدة الزاوية قرب سلفيت ‏عقب مداهمة منزله وتفتيشه، واعتدت بالضرب على فلسطيني في المنطقة الصناعية في جنين.

وتعد حملات الاعتقال المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد ‏الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين بحقهم في الضفة الغربية، ‏ممارسات ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم بهدف الاستيلاء عليها.