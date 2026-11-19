دمشق-سانا
تواصل الكوادر الفنية في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، تنفيذ دراسة جيوفيزيائية ميدانية على امتداد مسار الخط الحديدي الواصل بين ممر العسالي ومحطة القدم بدمشق، بطول يقدر بنحو كيلومتر واحد.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الدراسة تهدف إلى الكشف عن الأنفاق والتجاويف الواقعة أسفل المسار، وتحديد مواقعها وامتداداتها وأبعادها بدقة، باستخدام تقنيات جيوفيزيائية متخصصة، بما يوفر المعطيات الفنية اللازمة لتقييم الوضع الجيولوجي تحت مسار الخط.
وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال تأتي للتحقق من استقرار التربة والبنية التحتية للخط الحديدي، وتعزيز إجراءات السلامة الهندسية، والحد من المخاطر المحتملة، بما يسهم في ضمان سلامة حركة القطارات واستمرارية التشغيل.
وأكدت وزارة الطاقة أن كوادر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مستمرة في توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية في دعم المشروعات الوطنية، وتوفير الدراسات المتخصصة اللازمة لحماية البنية التحتية وتعزيز سلامتها.
وتختص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في الدراسات والأبحاث الجيولوجية واستكشاف الموارد المعدنية، وتؤدي دوراً فنياً واستشارياً في تقييم الثروات الطبيعية ودراسة التكوينات الجيولوجية في مختلف المناطق السورية.