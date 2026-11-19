دمشق-سانا

تواصل الكوادر الفنية في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، بالتنسيق مع ‏المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، تنفيذ دراسة جيوفيزيائية ميدانية على امتداد ‏مسار الخط الحديدي الواصل بين ممر العسالي ومحطة القدم بدمشق، بطول يقدر ‏بنحو كيلومتر واحد.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الدراسة تهدف إلى ‏الكشف عن الأنفاق والتجاويف الواقعة أسفل المسار، وتحديد مواقعها وامتداداتها ‏وأبعادها بدقة، باستخدام تقنيات جيوفيزيائية متخصصة، بما يوفر المعطيات الفنية ‏اللازمة لتقييم الوضع الجيولوجي تحت مسار الخط.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال تأتي للتحقق من استقرار التربة والبنية التحتية للخط ‏الحديدي، وتعزيز إجراءات السلامة الهندسية، والحد من المخاطر المحتملة، بما يسهم ‏في ضمان سلامة حركة القطارات واستمرارية التشغيل.‏

وأكدت وزارة الطاقة أن كوادر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مستمرة في ‏توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية في دعم المشروعات الوطنية، وتوفير الدراسات ‏المتخصصة اللازمة لحماية البنية التحتية وتعزيز سلامتها.‏

وتختص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في الدراسات والأبحاث ‏الجيولوجية واستكشاف الموارد المعدنية، وتؤدي دوراً فنياً واستشارياً في تقييم الثروات ‏الطبيعية ودراسة التكوينات الجيولوجية في مختلف المناطق السورية.‏