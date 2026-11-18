حلب-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة ‏داخلية منتظمة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب ‏الدولي.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تشكّل أول ‏رحلة جوية منتظمة تربط بين المحافظتين بعد التحرير، وتأتي في إطار تعزيز حركة ‏النقل الجوي الداخلي وتوسيع نطاق خدماته.‏

وكان مطار حلب الدولي شهد خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير ‌‏لمنظومته ‏الفنية واللوجستية، لاستيعاب حركة الطيران المتنامية، واستقبال ‌‏طائرات شركات ‏الطيران العربية والإقليمية.‏