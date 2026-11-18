حلب-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة داخلية منتظمة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تشكّل أول رحلة جوية منتظمة تربط بين المحافظتين بعد التحرير، وتأتي في إطار تعزيز حركة النقل الجوي الداخلي وتوسيع نطاق خدماته.
وكان مطار حلب الدولي شهد خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير لمنظومته الفنية واللوجستية، لاستيعاب حركة الطيران المتنامية، واستقبال طائرات شركات الطيران العربية والإقليمية.