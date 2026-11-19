دمشق-سانا

لا تقتصر ذاكرة دمشق القديمة على حجارتها وأبوابها وقناطرها، بل تمتد إلى أسماء أسواقها وأزقتها التي تحمل دلالات ترتبط بالحرف والمهن التي ازدهرت فيها عبر قرون، فالقباقبية والمناخلية والجزماتية والسروجية ليست مجرد أسماء لأماكن في المدينة، بل شواهد على تاريخها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الدور الذي أدته الصناعات اليدوية في تشكيل هويتها العمرانية والثقافية.

ولا تزال هذه التسميات حاضرة في ذاكرة المدينة، رغم تغير طبيعة النشاط التجاري في بعض أسواقها، إذ تحمل كل تسمية إشارة إلى مهنة أو صناعة كانت تشكل جزءاً من الحياة اليومية للسكان، فمن القباقيب الخشبية والغرابيل وسروج الخيل إلى الأدوات المنزلية والملابس، تكشف أسماء الأسواق عن تنوع الحرف التي اشتهرت بها دمشق، وعن الطريقة التي ارتبطت فيها المهن بالمكان حتى غدت جزءاً من هويته.

أسماء تحكي تاريخ الحرف

يوضح الباحث في التراث أنس تللو في تصريح لـ سانا، أن أسماء أسواق دمشق القديمة ارتبطت بطبيعة المهن التي مارسها أصحابها، ولم تأتِ بصورة اعتباطية، إذ كان لكل سوق اختصاص حرفي يميزه، وتحولت هذه الاختصاصات مع مرور الزمن إلى تسميات ثابتة للأماكن.

ويشير تللو إلى أن سوق القباقبية، مثلاً، لم يقتصر نشاطه على صناعة القباقيب الخشبية، بل شمل أيضاً إنتاج عدد من الأدوات المنزلية التي استخدمتها الأسر الدمشقية، مثل مدقة الكبة والشوبك والهاون و«النمالي» المخصصة لحفظ الطعام، إضافة إلى كراسي الحمام.

أما سوق الجزماتية في حي الميدان التحتاني، فارتبط اسمه قديماً بصناعة الأحذية الجلدية وبيعها، إلى جانب العباءات والألبسة العربية، ليصبح الاسم مع مرور الوقت جزءاً من جغرافيا المدينة وذاكرتها الشعبية.

أسواق تعكس الحياة الاقتصادية والاجتماعية

من جهته، يبيّن الباحث في التراث أحمد برهوم، أن أسواق دمشق القديمة، التي يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل العهد المملوكي، تشكل سجلاً للحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وتعكس تنوع الحرف والصناعات التي وفرت احتياجات السكان اليومية.

ويوضح برهوم أن الحرفيين كانوا يتجمعون في أسواق متخصصة بحسب طبيعة أعمالهم، فسوق المناخلية اشتهر بصناعة الغرابيل من الخشب وقش القنب المجدول، ثم باستخدام الأسلاك المعدنية، وكانت تُستعمل لنخل الطحين والبرغل وفرز البقوليات، فيما تخصص سوق السروجية بصناعة سروج الخيل ولوازمها.

كما انتشرت صناعة الأدوات الزراعية، كالمناجل والقدوم، بين الحدادين والنجارين والنحاسين، إلى جانب أسواق أخرى اشتهرت بتخصصاتها، مثل البزورية والصاغة والحرير والحميدية، ما يعكس تنوع الإنتاج وتكامل الحرف في النسيج الاقتصادي للمدينة.

أسماء باقية رغم تغير المهن

رغم تراجع بعض الحرف التقليدية أو تغير طبيعة النشاط التجاري في عدد من الأسواق، لا تزال تسمياتها القديمة حاضرة في الذاكرة والمشهد المكاني لدمشق، بما تحمله من دلالات تاريخية وثقافية.

ويلفت تللو إلى أن سوق الجزماتية، الذي ارتبط قديماً بصناعة الأحذية والملابس، يشتهر اليوم ببيع الحلويات الدمشقية، مثل القطائف والمطبقات، لكن اسمه القديم بقي متداولاً، في صورة تعكس استمرار الذاكرة المكانية رغم تغير النشاط الاقتصادي.

ويرى برهوم أن أسماء الأسواق تقدم مدخلاً مهماً لقراءة تاريخ دمشق، إذ تكشف عن أساليب تنظيم العمل وتوزيع الحرف وتكاملها، مشيراً إلى أهمية توثيق التسميات والحكايات المرتبطة بها، وتعريف الأجيال الجديدة بدلالاتها من خلال الأنشطة الثقافية والندوات والدورات المتخصصة.

وتشكل أسماء الأسواق الدمشقية بذلك جزءاً من التراث الثقافي للمدينة، فهي تحفظ صلة المكان بحرفه القديمة، وتوثق جوانب من حياة أهلها وأساليب عيشهم وإنتاجهم، لتبقى شاهداً على تاريخ دمشق الاجتماعي والاقتصادي، وعنصراً من عناصر هويتها التي تتوارثها الأجيال.