شريف: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستقود إلى اتفاق سلام طويل الأمد

إسلام أباد-سانا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها مؤخراً بوساطة باكستان، ستقود إلى اتفاق سلام طويل الأمد، وذلك خلال 60 يوماً من المباحثات الفنية، بما يعزز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن شريف قوله أمام البرلمان الباكستاني: إنه شارك برفقة قائد الجيش عاصم منير، في المفاوضات رفيعة المستوى التي استضافتها سويسرا بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن دور إسلام أباد في التهدئة حظي بإشادة دولية.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية، بالتنسيق مع دولة قطر، نجحت في جمع واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار رغم التصعيدات الإقليمية، موضحاً أن الاعتداء الإسرائيلي على لبنان أدى إلى تعطيل انطلاق المحادثات في سويسرا لبعض الوقت.



وفيما يتعلق بالاجتماع التشاوري لوزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في القاهرة، أوضح دار، أن الاجتماع التشاوري الأخير لوزراء خارجية الدول الأربع، اتفق على إعادة تفعيل مجموعة الدول العربية والإسلامية الثماني، بهدف إعادة التركيز على القضية الفلسطينية ودعمها.



يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.



كما جرت في مدينة جنيف بسويسرا يوم الأحد الماضي، جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ‏في إطار مسار ‏دبلوماسي، يهدف إلى معالجة عدد ‏من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة ‏بتطورات الحرب، وشهدت الجولة تحقيق تقدم في بعض النقاط.