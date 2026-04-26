قطر وكازاخستان تبحثان تطورات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع نظيره الكازاخستاني يرمك كوشارباييف، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن ذلك جاء خلال زيارة يقوم بها كوشارباييف إلى قطر، مشيرةً إلى أن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية القطري ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وبما يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

يشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد دخلت مرحلة أكثر توتراً، مع تراجع فرص استئنافها، وتصاعد مؤشرات الانتقال نحو خيارات أكثر صرامة تعكس فشل هذه الجولة على المدى المنظور بالحد الأدنى.