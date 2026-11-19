الحسكة-سانا‏

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة اليوم الخميس، بدء بيع ‏البذار المحسنة نقداً للمزارعين، دعماً للقطاع الزراعي ولمساعدتهم على تأمين ‏مستلزمات الإنتاج.‏

وأوضح مدير الفرع المهندس شيار معو في تصريحٍ لمراسل سانا، أن الفرع سيبدأ بيع ‏البذار المحسنة، المعقمة والمغربلة والجاهزة للزراعة، للراغبين من الفلاحين والمزارعين ‏بموجب البطاقة الشخصية، وبكميةٍ تصل إلى 500 كيلوغرام للمزارع الواحد، شريطة ‏تقديم تعهد باستخدامها في الأغراض الزراعية، مشيراً إلى أن سعر الطن الواحد من ‏البذار المعقمة 66 ألف ليرة سورية.‏

ولفت إلى أن إتاحة البيع المباشر بموجب البطاقة الشخصية تهدف إلى تسهيل ‏الحصول على البذار ذات المواصفات الفنية الجيدة، وتخفيف الأعباء المترتبة على ‏تأمين مستلزمات الزراعة، إضافة إلى الحد من استخدام البذار مجهولة المصدر ‏المتداولة في الأسواق، والتي قد لا تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة.‏

وأشار إلى أن البذار التي يوفرها الفرع تخضع لعمليات التعقيم والغربلة لضمان ‏نقاوتها وخلوها من الشوائب والبذور الغريبة، بما يسهم في تحسين جودة الزراعة ورفع ‏نسب الإنبات وتحقيق تجانس نمو المحصول، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ‏الإنتاجية وجودة المحصول.‏

وتتوافر في مستودعات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة ستة أصناف ‏من البذار المعقمة والمغربلة، هي: شام 9، شام 7، دوما 1، بحوث 9، دوما 6، ‏ودوما 10.‏

‏وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة بدأ أول أمس الثلاثاء، ‏توزيع البذار المعقمة والمغربلة على الفلاحين المتعاقدين لزراعة الحقول الإكثارية، ‏ضمن خطته الإنتاجية للموسم الزراعي 2026-2027، حيث انطلقت عمليات التوزيع ‏في مرحلتها الأولى بمناطق الدرباسية وعامودا وأبو راسين، على أن تشمل تباعاً بقية ‏المناطق.‏