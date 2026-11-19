الحسكة-سانا
أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة اليوم الخميس، بدء بيع البذار المحسنة نقداً للمزارعين، دعماً للقطاع الزراعي ولمساعدتهم على تأمين مستلزمات الإنتاج.
وأوضح مدير الفرع المهندس شيار معو في تصريحٍ لمراسل سانا، أن الفرع سيبدأ بيع البذار المحسنة، المعقمة والمغربلة والجاهزة للزراعة، للراغبين من الفلاحين والمزارعين بموجب البطاقة الشخصية، وبكميةٍ تصل إلى 500 كيلوغرام للمزارع الواحد، شريطة تقديم تعهد باستخدامها في الأغراض الزراعية، مشيراً إلى أن سعر الطن الواحد من البذار المعقمة 66 ألف ليرة سورية.
ولفت إلى أن إتاحة البيع المباشر بموجب البطاقة الشخصية تهدف إلى تسهيل الحصول على البذار ذات المواصفات الفنية الجيدة، وتخفيف الأعباء المترتبة على تأمين مستلزمات الزراعة، إضافة إلى الحد من استخدام البذار مجهولة المصدر المتداولة في الأسواق، والتي قد لا تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن البذار التي يوفرها الفرع تخضع لعمليات التعقيم والغربلة لضمان نقاوتها وخلوها من الشوائب والبذور الغريبة، بما يسهم في تحسين جودة الزراعة ورفع نسب الإنبات وتحقيق تجانس نمو المحصول، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة المحصول.
وتتوافر في مستودعات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة ستة أصناف من البذار المعقمة والمغربلة، هي: شام 9، شام 7، دوما 1، بحوث 9، دوما 6، ودوما 10.
وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة بدأ أول أمس الثلاثاء، توزيع البذار المعقمة والمغربلة على الفلاحين المتعاقدين لزراعة الحقول الإكثارية، ضمن خطته الإنتاجية للموسم الزراعي 2026-2027، حيث انطلقت عمليات التوزيع في مرحلتها الأولى بمناطق الدرباسية وعامودا وأبو راسين، على أن تشمل تباعاً بقية المناطق.