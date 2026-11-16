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أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها

مشروع تطوير وتوسعة أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها

أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها مع بدء التنفيذ الفعلي لمشروع تطويره وتوسعته، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتعزيز قدراته التشغيلية والخدمية.

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