أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها تاريخ النشر: 2026/11/16 12:28 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 12:28 مساءً أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها مع بدء التنفيذ الفعلي لمشروع تطويره وتوسعته، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتعزيز قدراته التشغيلية والخدمية. الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 14 من تشرين الثاني 2025 واقع الإنتاج والاستثمار وتحديات التشغيل في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب معسكر تحضيري لمنتخب سوريا للناشئين في حلب محافظ حلب عزام الغريب يلتقي رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولنت يلدريم مركز علاج مرضى السرطان في حي السبيل بحلب.. دعم طبي وعلاج مجاني للأطفال صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمشروع تطوير مطار حلبمطار حلب الدولي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل آخر الأخبار محلياتالمحافظاتخدماتطرطوس تأهيل منفذ العريضة الحدودي يصل مراحله النهائية تمهيداً لافتتاحه الشهر المقبل انفوغراف أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها دولي زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا