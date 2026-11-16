أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها مع بدء التنفيذ الفعلي لمشروع تطويره وتوسعته، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتعزيز قدراته التشغيلية والخدمية.