زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل تاريخ النشر: 2026/11/06 12:52 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 12:52 مساءً زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة، وتنظيم العمل، واستقبال المواطنين، وحقوق العاملين. العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟ تعاون سوري ألماني لتطوير التعليم الجامعي جامعة دمشق تدخل تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين عالمياً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:زيادة ساعات الدوام الرسمي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري آخر الأخبار دولي اليمن.. توثيق 66 انتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 73 ساعة دولي مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصفٍ إسرائيلي على مدينة غزة دولي البحرين ومصر: استهداف ميليشيا الحوثي المدينة المنورة انتهاك لسيادة السعودية والمقدسات