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Reading: زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
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زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل

01 5 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
02 5 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
03 4 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
04 4 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
05 4 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
06 3 1 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
07 3 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل
08 2 زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل

زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة، وتنظيم العمل، واستقبال المواطنين، وحقوق العاملين.

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