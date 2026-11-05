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مبادرة شعار التاجر الملتزم في طرطوس

مبادرة شعار التاجر2 مبادرة شعار التاجر الملتزم في طرطوس

تشجيعاً على الالتزام بالمعايير.. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس تمنح المستوفين للشروط، شعار “التاجر الملتزم”.

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