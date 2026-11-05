مبادرة شعار التاجر الملتزم في طرطوس تاريخ النشر: 2026/11/05 10:23 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 10:24 صباحًا تشجيعاً على الالتزام بالمعايير.. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس تمنح المستوفين للشروط، شعار “التاجر الملتزم”. أفران إدلب تواصل عملها غداً الجمعة لتأمين الخبز للمواطنين افتتاح فرع جديد للمديرية العامة للموانئ في طرطوس لتسهيل معاملات البحارة 359 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق خلال أسبوع الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 26 من تشرين الثاني 2025 الموارد المائية في طرطوس تنجز تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التاجر الملتزمطرطوسمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي فرنسا تشهد إضراباً ومظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة حمصمحليات دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية اقتصاد سوريا الذهب يرتفع 400 ليرة في السوق السورية