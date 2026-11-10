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تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة للمشاركة في حملة زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء

شهداء تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة للمشاركة في حملة زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء

تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة من وزارة الزراعة ومحافظة ريف دمشق للمشاركة في حملة “زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء”.

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