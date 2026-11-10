تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة للمشاركة في حملة زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء تاريخ النشر: 2026/11/10 8:07 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 8:10 مساءً تخليداً لشهداء ريف دمشق.. دعوة عامة من وزارة الزراعة ومحافظة ريف دمشق للمشاركة في حملة “زراعة 10 آلاف غرسة في غابة الشهداء”. المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 8 من تموز 2026 مشاركات مجتمعية واسعة تعزز نجاح حملات التشجير في دمشق وريفها ”معاً من أجل الرقة”.. مبادرة تناقش مطالب الفلاحين وسبل دعم القطاع الزراعي 157 وحدة إدارية تعود للعمل في إدلب بالتوازي مع إعادة 1200 موظف فُصلوا لأسباب ثورية أكثر من 165 ألف مسافر عبر منفذ كسب الحدودي مع تركيا خلال 9 أشهر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حملة زراعة 10 آلاف غرسةريف دمشقغابة الشهداءوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ آخر الأخبار تعليمالمحافظاتطرطوس إحداث كليتي الحقوق والهندسة المدنية بجامعة طرطوس يفتح آفاق أكاديمية جديدة فيديو اختتام حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق دولي هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة عمان