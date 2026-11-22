500 مسجد في إدلب تعود إلى الحياة بعد سنوات توقف ودمار طالها من النظام البائد تاريخ النشر: 2026/11/22 6:26 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 6:26 مساءً 500 مسجد في إدلب تعود إلى الحياة بعد سنوات توقف ودمار طالها من النظام البائد، مستعيدة دورها الديني والتعليمي والاجتماعي. آثار قرية الربيعة بريف إدلب الجنوبي شاهد حي على حضارة المنطقة مشاهد جوية لموقع شنشراح الأثري بريف إدلب الجنوبي تظهر الخراب الذي تعرض له من قبل النظام البائد بدء فعاليات المؤتمر العلمي الصيدلاني «Pharma From A2Z»، لتبادل الخبرات العلمية عملية أمنية في درعا تُطيح بخلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية حضور شخصيات رسمية وشعبية للمشاركة في حملة “تفتناز بدنا نعمرها” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبترميم مساجدجرائم النظام البائد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان من حماة إلى منصات التتويج.. يواصل لاعب الشطرنج السوري مازن فندي تألقه آخر الأخبار دولي ترامب: اختراق FBI قد يكشف أموراً لم نكن نعرفها انفوغراف 500 مسجد في إدلب تعود إلى الحياة بعد سنوات توقف ودمار طالها من النظام البائد المحافظاتدمشقمحليات التأمينات الاجتماعية تبحث مع العمل الدولية إصلاح النظام التأميني والاستدامة المالية