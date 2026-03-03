رغم الدمار.. أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب يحيون رمضان بعد رحلة نزوح طويلة

ندوة صحية تثقيفية للعاملين في مركز حبوب سلمية في ريف حماة
معاصر الزيتون في طرطوس تفتح أبوابها للموسم الحالي
مؤتمر السلامة الغذائية بحلب يناقش الاستدامة والمطبخ التراثي وسط مشاركة دولية
مديرية الرياضة والشباب بدمشق تنظم مهرجان “الأمل الواعد” لكرة القدم بمناسبة ذكرى النصر والتحر
جولة لعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية في “معرض النصر” بالمركز الثقافي في مدينة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى