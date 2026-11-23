دمشق-سانا

يشكل المختبر الوطني للقياسات الإشعاعية في هيئة الطاقة الذرية السورية، الجهة المرجعية الوحيدة والمختبر العياري الثانوي الوطني في سوريا بمجال القياسات والمعايرات الإشعاعية، كما يعد أحد أقدم المختبرات المتخصصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يضطلع بدور حيوي في ربط القياسات الوطنية بالمعايير الدولية، وضمان دقة وموثوقية التطبيقات الإشعاعية في القطاعات الطبية والصناعية والبحثية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن عمل المختبر يرتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامة المرضى، من خلال تأمين سلسلة القياس المترولوجية وضبط جودة الأجهزة الإشعاعية المستخدمة في القطاع الصحي.

ضمان دقة الجرعات العلاجية والتشخيص الطبي

وفي مجال المعالجة الإشعاعية، بين قطيني أن المختبر يتولى معايرة أجهزة قياس الجرعة وحجيرات التأين وفق مفهوم الجرعة الممتصة في الماء وبروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية (TRS-398)، إضافة إلى معايرة تجهيزات المعالجة عن قرب وعن بعد، والتحقق من دقة جرعات مرضى الأورام المعالجين بالتقنيات الحديثة مثل (IMRT) و (VMAT).

وفي مجالي التشخيص الإشعاعي والماموغرام، أشار إلى أن المختبر يقوم بمعايرة أجهزة قياس الجرعة وأنابيب الأشعة السينية وحجيرات التأين وفق مفهوم كيرما الهواء وبروتوكول الوكالة الدولية (TRS-457)، في حين يغطي في مجال الطب النووي معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي وقياس نشاط المنابع المشعة الطبية بالاستناد إلى المراجع الفنية الدولية المعتمدة (TRS-454 وتقرير NPL رقم 93).

منظومة متكاملة للوقاية الإشعاعية

وفي إطار تعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية، أشار قطيني إلى أن المختبر ينفذ عمليات معايرة أجهزة المسح الإشعاعي المحمولة والثابتة، ومقاييس الجرعة الشخصية الإلكترونية، وكواشف التلوث السطحي التي تتعامل مع أشعة ألفا وبيتا وغاما والنيوترونات والأشعة السينية.

كما يشمل عمله، وفق قطيني، تشعيع الكواشف الشخصية المستخدمة في المراقبة الفردية للعاملين باستخدام مصدر السيزيوم-137 ووفق المواصفة الدولية (ISO 4037)، بما يضمن أعلى مستويات الحماية للعاملين والمرضى والجمهور من المخاطر الإشعاعية، وكذلك يدعم المختبر مسارات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية عبر معايرة الكواشف النيوترونية، وتوفير إمكانات تشعيع العينات البيولوجية والفيزيائية بجرعات عيارية دقيقة.

شبكة تعاون دولية وتأهيل للكوادر

ولفت قطيني إلى أهمية المختبر الوطني للقياسات الإشعاعية لكونه يتمتع بعضوية شبكة المختبرات العيارية الثانوية لقياس الجرعات الإشعاعية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية (IAEA/WHO SSDL Network)، الى جانب مشاركته بانتظام في برامج المقارنة الدولية للقياسات الإشعاعية والتدقيق الدوري للجودة باستخدام كواشف (RPLD) للتحقق من توافق نتائجه مع المراجع الأولية الدولية.

وأشار إلى أن المختبر يكمل دوره الفني والتقني بالمساهمة الفاعلة في بناء القدرات البشرية، عبر تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر العلمية والفنية في مجالات القياسات والمعايرات الإشعاعية، والوقاية، وضبط جودة الأجهزة الطبية، ليبقى صرحاً استراتيجياً يضمن موثوقية القياس الإشعاعي ويعزز جودة الخدمات الصحية والعلمية في سوريا.

وتُعدّ هيئة الطاقة الذرية السورية المرجعية الوطنية العلمية والرقابية المعنية بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وضمان الأمان والوقاية الإشعاعية، وتقديم الخدمات البحثية والتقنية والتدريبية الداعمة لمختلف قطاعات التنمية في الجمهورية العربية السورية.