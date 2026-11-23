عدن-سانا

أعلنت القوات اليمنية اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 122 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ 626 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان على منصة “إكس”: إن العمليات التي نُفذت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، شملت 16 غارة جوية، و545 بمدفعية الميدان، و36 بالطيران المسيّر، و50 بالراجمات.

وأشار النزيلي إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة جديدة بحق المدنيين في تعز، إذ أطلقت صاروخاً باليستياً على قرية كحلان في منطقة الأقروض، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين، في حين أصيبت امرأة برصاص قناص للميليشيا في المنطقة ذاتها، محملاً ميليشيا الحوثي مسؤولية استهداف المدنيين ومنازلهم بالصواريخ الباليستية وأعمال القنص، في انتهاك لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بمحافظتي تعز ومأرب تواصلان صدّ هجمات الميليشيا على المدينة وريفها، وقد أفشلتا محاولات تسللها، وأسقطتا مسيّرتين لها، بينما استهدف الطيران الحربي تجمعاتها وآلياتها في أكثر من جبهة.

وفي جبهات الضالع ولحج وشبوة وحجة، أوضح النزيلي أن القوات تواصل التعامل مع تحركات ميليشيا الحوثي ومصادر نيرانها، وتكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة 86 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 64 آلية ومعدة عسكرية، خلال تنفيذ 639 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن”.