شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية تاريخ النشر: 2026/10/29 10:03 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 10:03 مساءً شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية، بمشاركة وزراء ومسؤولين ووفود حكومية. تزويد مشفى نوى بريف درعا بخط كهربائي معفى من التقنين ومنظومة طاقة شمسية مشروع لتأهيل آبار مياه الشرب في مدينة دوما بريف دمشق الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.. ازدحام في حدائق الألعاب بدرعا مجلس مدينة درعا يبدأ مشروع تأهيل دوار اليرموك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعاضحايا الغارات الأردنية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026