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شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية

01 101 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية
02 42 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية
03 31 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية
04 32 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية
05 33 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية
06 15 شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية

شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية، بمشاركة وزراء ومسؤولين ووفود حكومية.

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