بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق تاريخ النشر: 2026/11/01 11:11 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 11:11 مساءً بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق، ضمن خطة لإعادة تنشيط الفروع المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى مزيد من المواطنين في المحافظات السورية. 200 أسرة فلاحية في قرية الوسعة بريف دير الزور تستفيد من مشروع تأهيل منظومة الري شروط الانتساب للدورة التي أطلقتها وزارة الداخلية المخصصة للمشاركين بالثورة السورية يواجه محصول القطن في سوريا تحديات متزايدة مع استمرار موسم القطاف المناطق الحرة السورية تدخل مرحلة جديدة مع تطوير البنية التحتية والربط اللوجستي وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق 3000 شقة في إدلب ضمن مشروع النهضة السكني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 الدراجات النارية تشكل 90 بالمئة من حوادث السير في درعا خلال تشرين الأول نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026