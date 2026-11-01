بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق، ضمن خطة لإعادة تنشيط الفروع المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى مزيد من المواطنين في المحافظات السورية.