الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق

المصرف العقاري يستأنف خدماته بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق

بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق، ضمن خطة لإعادة تنشيط الفروع المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى مزيد من المواطنين في المحافظات السورية.

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