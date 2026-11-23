درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة إزرع بريف درعا الشمالي بالتعاون مع محافظة درعا وبدعم من الصندوق السيادي تنفيذ مشروع إنشاء ساحة كراج جديدة في مدينة إزرع، بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط الكبير الذي يشهده مركز المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة إزرع المهندس ميسر شهاب في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المدينة تعاني من صغر مساحة الكراج الحالي، ما يؤدي إلى اكتظاظ الكراج والطرق المحيطة به، مبيناً أنه تم اقتراح إنشاء ساحة كراج جديدة تبعد عن الساحة الحالية بنحو 150 متراً لاستيعاب الكم الكبير من الآليات القادمة إلى مدينة إزرع يومياً.

وأشار شهاب إلى أنه سيتم النقل إلى الساحة الجديدة فور الانتهاء من أعمال التزفيت التي من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام القادمة، على أن يتم رفد الموقع الجديد بالمتطلبات الأساسية في المستقبل القريب.

بدوره لفت عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا لقطاع مجالس المدن والبيئة والخدمات المهندس محمد قطيفان في تصريح مماثل إلى أنه وضمن خطة التعافي وتحسين البنية الخدمية في عموم محافظة درعا تم رصد مبلغ 14مليون ليرة سورية لتحسين مداخل مدينة إزرع ومد الأرصفة والأطاريف، ومد مجبول إسفلتي لعدد من شوارع المدينة بما فيها الموقع المقترح للكراج في مدخل المدينة الجنوبي، إضافة إلى تأهيل قوس مدخل المدينة الغربي.

وتأتي هذه المشاريع استكمالاً لحزمة أعمال الصيانة والتأهيل الخدمي التي شهدتها مدينة إزرع بريف درعا مؤخراً لتحسين واقع البنية التحتية والطرقات، حيث تم في الثامن والعشرين من الشهر الماضي تزفيت عدد من المقاطع المتضررة على طريق إزرع- نامر، وذلك في إطار المشروع الهادف إلى النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.