أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026 تاريخ النشر: 2026/10/25 1:47 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 1:50 مساءً أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية المحلية والدولية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026. من القطاف إلى التخزين.. خطوات أساسية للحفاظ على جودة زيت الزيتون أربعة مراكز صحية تدخل الخدمة في ريف إدلب بالتزامن مع عودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية الاستخبارات العامة تلقي القبض على المجرم علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود وزارة التربية تواصل الاستجابة لاحتياجات العملية التعليمية وترفع أعداد المدارس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:العلامات التجارية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ربطة يومياً أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026