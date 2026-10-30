بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية في المعهد العالي للفنون المسرحية تاريخ النشر: 2026/10/30 12:51 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 12:51 مساءً بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية للعام الدراسي 2026–2027، في المعهد العالي للفنون المسرحية. تعاون سوري ألماني لتطوير التعليم الجامعي شراكة سورية إماراتية في قطاعي الإسكان والسياحة يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة ماذا ناقش الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق؟ 84 مشروعاً في ريف حماة ضمن الحزمة الأولى من مشاريع “سوريا بلا مخيمات” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المعهد العالي للفنون المسرحية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 سوريا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة” أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026