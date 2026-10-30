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بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية في المعهد العالي للفنون المسرحية

المعهد العالي للفنون المسرحية يعلن بدء بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية في المعهد العالي للفنون المسرحية

بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية للعام الدراسي 2026–2027، في المعهد العالي للفنون المسرحية.

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