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وزير الأشغال يبحث مع لجنة الاستثمار بمجلس الشعب واقع المشاريع وتطوير التشريعات

IMG 20261108 183314 077 وزير الأشغال يبحث مع لجنة الاستثمار بمجلس الشعب واقع المشاريع وتطوير التشريعات
وزير الأشغال العامة يبحث مع أعضاء لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، واقع المشاريع المنفذة-دمشق-8-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع أعضاء لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، واقع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مع التعريف بقطاعات عمل الوزارة ومهامها.
 
وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة، تناوَل أبرز التحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وسبل تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن صون حقوق المواطنين والمؤسسات، ويسهم في رفع كفاءة الأداء.
 
يشار إلى أن لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب تعنى بملفات إعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، ودعم مسار التعافي والتنمية.

IMG 20261108 183351 431 وزير الأشغال يبحث مع لجنة الاستثمار بمجلس الشعب واقع المشاريع وتطوير التشريعات
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