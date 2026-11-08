وزير الأشغال يبحث مع لجنة الاستثمار بمجلس الشعب واقع المشاريع وتطوير التشريعات

دمشق-سانا



بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع أعضاء لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، واقع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مع التعريف بقطاعات عمل الوزارة ومهامها.



وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة، تناوَل أبرز التحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وسبل تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن صون حقوق المواطنين والمؤسسات، ويسهم في رفع كفاءة الأداء.



يشار إلى أن لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب تعنى بملفات إعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، ودعم مسار التعافي والتنمية.