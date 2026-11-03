كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟ تاريخ النشر: 2026/11/03 1:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 2:02 مساءً كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟ وما الأدوات التي تساعدهم على توقع الأمطار والرياح ودرجات الحرارة؟ تعرف على رحلة إصدار النشرات الجوية. تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض CargoSyr 2026 بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية يواصل بنك الدم في حلب استقبال المتبرعين وتأمين احتياجات مشافي المحافظة من وحدات الدم زراعة القطن 2026… 30 ألف هكتار المساحة المنفذة الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار محتملة في بعض المناطق تخريج 150 متدرباً برتبة حارس ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الطقس في سورياخبراء الأرصاد الجوية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة آخر الأخبار سياسةسوريا والعالم القائم بأعمال سفارة سوريا باليابان يبحث مع نائب ياباني تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين فيديو قميص إسفلتي جديد لمدخل دمشق الجنوبي لرفع كفاءة الطريق وتحسين الانسيابية المرورية المحافظاتالرقةخدماتمحليات الخدمات الفنية بالرقة تنفذ أعمالاً إسعافية لإصلاح أضرار السيول وتأمين حركة المرور