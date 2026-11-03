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كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟

111 كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟
112 2 كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟
113 2 كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟
114 2 كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟

كيف يعرف خبراء الأرصاد حالة الطقس قبل حدوثها؟ وما الأدوات التي تساعدهم على توقع الأمطار والرياح ودرجات الحرارة؟ تعرف على رحلة إصدار النشرات الجوية.

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