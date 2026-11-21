مدينة معارض حلب.. منصة متخصصة تجمع المنتجين والمستثمرين والمشترين تاريخ النشر: 2026/11/21 11:50 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/21 11:51 صباحًا مدينة معارض حلب.. منصة متخصصة تجمع المنتجين والمستثمرين والمشترين، وتفتح آفاقاً أوسع أمام تسويق المنتجات السورية وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية. كاميرا سانا ترصد حركة الأسواق في مدينة الأتارب بريف حلب قُبيل عيد الفطر الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 10 من تشرين الثاني 2025 حملة استجابة طبية طارئة في منطقة عين العرب بريف حلب لدعم الأهالي وتقديم الخدمات الأساسية وديع حاج حمود.. من جبهات القتال ومعاناة البتر إلى قبة مجلس الشعب وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة مارع في ريف حلب للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاستثمار في حلبالمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدوليةحلبمدينة معارض حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق من قريةٍ في الجولان إلى غرفة في دمشق.. ذاكرة طفلٍ هجّره الاحتلال الإسرائيلي آخر الأخبار ثقافة وفنون ”حدوتة”.. أحمد حلمي يعود إلى البطولة بعد أربعة أعوام بحكاية عن ذاكرة الطفولة دولي قتلى وجرحى في هجمات روسية وأوكرانيا تستهدف مواقع عسكرية لموسكو تعليم بدء اختبارات تحدي “بيبرس” للتفكير الحاسوبي 2026 لطلاب الصفين السابع والثامن