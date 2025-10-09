المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تعمل على إعادة تأهيل القطارات لخدمة الأهالي

خطاب وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني في مجلس الأمن الدولي
قافلة المساعدات الرابعة في طريقها إلى السويداء عن طريق معبر بصرى الشام الإنساني بريف در
من زيارة الرئيس الشرع الرسمية الأولى للمملكة العربية السعودية
مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ‏حول آخر تطورات القطاع الكهربائي
احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
