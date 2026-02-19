ازدحام في أسواق مدينة حلب في أول يوم من شهر رمضان وسط ارتفاع بأسعار المواد الغذائية

محافظ حلب يتفقد سير العمل في عدة مشاريع خدمية بقطاع قاضي عسكر
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري السيد رائد الصالح يطلع على واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة والدفاع المدني في محافظة إدلب
تجمع كلمة الثقافي في مدينة سلمية يُطلق فعاليات مهرجان “معاً نعبر نحو الحلم”
كيف انعكس التخبط في أسعار الذهب على حركة البيع والشراء في السوق المحلية؟
ترميم حمام حرستا الأثري خطوة لصون الجمال العمراني في ريف دمشق
