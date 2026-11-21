لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الحادث وقع على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمال ولاية خصب العمانية، أثناء عبور الناقلة مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن المقذوف أصاب الجزء الخلفي منها.
وأضافت الهيئة، أنه لم تُسجّل أي إصابات، ولم يتضح بعد حجم الأضرار البيئية المحتملة، داعيةً السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تُجري السلطات تحقيقاتها.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الجمعة، تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال ولاية خصب، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.