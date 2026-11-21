لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، تلقيها بلاغاً عن تعرض ‏ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان.‏

وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الحادث وقع على بُعد 11 ميلاً ‏بحرياً شمال ولاية خصب ‏العمانية‏، أثناء عبور الناقلة مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن ‏المقذوف أصاب الجزء الخلفي منها.‏

وأضافت الهيئة، أنه لم تُسجّل أي إصابات، ولم يتضح بعد حجم الأضرار البيئية ‏المحتملة، داعيةً السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تُجري ‏السلطات تحقيقاتها.‏

وكانت الهيئة أعلنت أمس الجمعة، تعرض ‏ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء ‏عبورها مضيق هرمز، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال ولاية خصب، ما أدى إلى ‏اندلاع حريق على متنها.‏