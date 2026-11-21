عدن-سانا‏

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2406 سلال غذائية على الأسر ‏الأكثر احتياجاً في محافظتي عدن وشبوة اليمنيتين، كما ضخ كميات من مياه الشرب ‏للنازحين في محافظات عدن وتعز ولحج، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز قوله في بيان اليوم السبت: إن توزيع السلال ‏شمل 1156 سلة في عدد من مديريات محافظة عدن، استفاد منها 6227 شخصاً، ‏و1250 سلة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، استفاد منها 8750 شخصاً.‏

وفي قطاع المياه، أوضح المركز أنه ضخ مياه الشرب للنازحين في مخيمات ‏بمحافظات عدن وتعز ولحج، عبر نقاط توزيع مختلفة، بما يغطي احتياجات 1201 ‏أسرة.‏

وكان المركز اختتم في الـ27 من الشهر الماضي المرحلة الثانية من مشروع ‏المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن، التي شملت توزيع 40 ألف سلة غذائية ‏استفادت منها نحو 57 ألف أسرة في ست محافظات.‏