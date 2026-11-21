عدن-سانا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2406 سلال غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظتي عدن وشبوة اليمنيتين، كما ضخ كميات من مياه الشرب للنازحين في محافظات عدن وتعز ولحج، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز قوله في بيان اليوم السبت: إن توزيع السلال شمل 1156 سلة في عدد من مديريات محافظة عدن، استفاد منها 6227 شخصاً، و1250 سلة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، استفاد منها 8750 شخصاً.
وفي قطاع المياه، أوضح المركز أنه ضخ مياه الشرب للنازحين في مخيمات بمحافظات عدن وتعز ولحج، عبر نقاط توزيع مختلفة، بما يغطي احتياجات 1201 أسرة.
وكان المركز اختتم في الـ27 من الشهر الماضي المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن، التي شملت توزيع 40 ألف سلة غذائية استفادت منها نحو 57 ألف أسرة في ست محافظات.