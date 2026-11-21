واشنطن-سانا ‏

كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، اليوم السبت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف ‏بي آي) تعرض لاختراق ثانٍ استهدف هذه المرة قاعدة بيانات المعلومات الجنائية. ‏

وأوضحت الشبكة، أن المكتب فتح تحقيقاً في الاختراق الذي يُعتقد أن وراءه قراصنة ‏إلكترونيين، وهو الثاني من نوعه الذي يستهدف المركز الوطني للمعلومات الجنائية ‏خلال الأشهر الأخيرة.‏

وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة قاعدة بيانات المركز لتبادل ‏المعلومات المتعلقة بمذكرات الاعتقال، وإجراء الفحوصات الأمنية.‏

وجاء اكتشاف الاختراق الأخير وفقاً لـ “سي إن إن” في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة المخاوف بشأن الأمن المعلوماتي في البلاد، في ‏أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت بنوكاً، ووكالة الأمن القومي، ونظام ‏التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.‏

وفي أيلول الماضي، استهدف هجوم شنته مجموعة قراصنة بيانات شخصية حساسة ‏لموظفين، من موقع وظائف تابع لـ”إف بي آي”.‏

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعرض لاختراق إلكتروني عام 2023، استهدف ‏نظاماً حاسوبياً في نيويورك يُستخدم للتحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، ‏بما في ذلك نظام لتخزين الصور المرتبطة بالتحقيقات في قضية جيفري إبستين.‏