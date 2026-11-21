واشنطن-سانا
كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، اليوم السبت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تعرض لاختراق ثانٍ استهدف هذه المرة قاعدة بيانات المعلومات الجنائية.
وأوضحت الشبكة، أن المكتب فتح تحقيقاً في الاختراق الذي يُعتقد أن وراءه قراصنة إلكترونيين، وهو الثاني من نوعه الذي يستهدف المركز الوطني للمعلومات الجنائية خلال الأشهر الأخيرة.
وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة قاعدة بيانات المركز لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات الاعتقال، وإجراء الفحوصات الأمنية.
وجاء اكتشاف الاختراق الأخير وفقاً لـ “سي إن إن” في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة المخاوف بشأن الأمن المعلوماتي في البلاد، في أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت بنوكاً، ووكالة الأمن القومي، ونظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.
وفي أيلول الماضي، استهدف هجوم شنته مجموعة قراصنة بيانات شخصية حساسة لموظفين، من موقع وظائف تابع لـ”إف بي آي”.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تعرض لاختراق إلكتروني عام 2023، استهدف نظاماً حاسوبياً في نيويورك يُستخدم للتحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك نظام لتخزين الصور المرتبطة بالتحقيقات في قضية جيفري إبستين.