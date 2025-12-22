مصابون يتلقون العلاج في مشفى الرازي بحلب جراء استهداف قسد للأحياء السكنية بالرشاشات والمدفعية

المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
استمرار وصول ناقلات الغاز والمازوت إلى مصب الشركة السورية للنفط في بانياس بريف محافظة طرطوس
مشاركات لافتة في مهرجان العسل بدورته السادسة في دمشق
افتتاح فرع كلية “كولومبيا كوليدج” الأمريكية في سوريا لتقديم برامج تعليمية بمعايير عالمية
انطلاق فرق إطفاء من الدفاع المدني بحلب للمؤازرة بإخماد الحرائق في ربيعة بريف اللاذقية
